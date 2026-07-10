Christian Cueva no duró nada en Sport Boys y salió lesionado a los 34 minutos del partido

¡Inesperado! Christian Cueva causó una profunda sorpresa y preocupación en toda la hinchada de Sport Boys debido a que dejó el campo por lesión a los 34 minutos del partido. El mediocampista nacional llegó hace unos días como flamante fichaje al Callao con el objetivo de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero parece que sus planes tendrán que cambiar. Él mismo pidió su cambio.

Durante el partido ante Comerciantes FC por los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente, el elenco rosado decidió que era el momento de estrenar a ‘Aladino’, quien llegó procedente de Juan Pablo II para disputar la segunda parte de la temporada. No obstante, el mundialista con la selección peruana no tuvo el debut soñado y tuvo que ser sustituido en el primer tiempo.

Resulta que Christian Cueva sufrió un tirón y terminó tendido en el césped, por lo que hizo señas al banquillo para que el comando técnico lo sustituya inmediatamente. Luego, el mediocampista nacional salió del terreno de juego con molestias y causó mucha preocupación en la hinchada de Sport Boys.

Recordemos que el próximo año es el centenario del cuadro del Callao, por lo que su objetivo es terminar en puestos de torneo internacional esta temporada. Para ello, debe hacer una buena campaña en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y de esta forma podrá quedar entre los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones.

Trayectoria de Christian Cueva