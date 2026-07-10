Alianza Lima toma decisión sobre Federico Girotti en medio de este mercado de pases: "Acciones"

Alianza Lima trabaja de cara a lo que será el Torneo Clausura 2026. El equipo siente confianza tras llevar el sello de campeón del Apertura, por lo que los jugadores muestran su máximo nivel en busca de ser considerados por el estratega Pablo Guede. Justamente, uno de los que ha mostrado un gran rendimiento es Federico Girotti, quien no tuvo un buen arranque al inicio de la temporada.

Alianza Lima toma decisión sobre Federico Girotti

Recientemente, se conoció que Federico Girotti ha querido dejar atrás los malos momentos del Apertura y el repechaje de la Copa Libertadores. Sabe de sus capacidades a sus 27 años y por todo lo que pasó en diversos clubes de su país, por lo que viene dejando buenas actuaciones en esta minipretemporada.

Según informó el periodista Gerson Cuba, el atacante argentino ha mostrado un buen presente con camiseta blanquiazul, por lo que se tomó la decisión de que tenga altas posibilidades de ser titular para el duelo ante Deportivo Cali en el amistoso internacional que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva-Matute.

"El buen presente de Federico Girotti viene dando frutos y existen grandes posibilidades de que inicie las acciones con Alianza Lima frente a Deportivo Cali. Veremos.", informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.

Federico Girotti viene teniendo un buen rendimiento en los entrenamientos con Alianza Lima.

Próximo partido de Alianza Lima

El amistoso de Alianza Lima ante Deportivo Cali de Colombia se llevará a cabo el próximo domingo 12 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Todo comenzará a las 3.30 p. m. (20.30 horas GMT), con transmisión de América TV y América tvGO.