Guede eligió al reemplazo de Renzo Garcés para amistoso ante Deportivo Cali e inicio del Clausura

Alianza Lima sigue con sus preparativos para el inicio del Torneo Clausura 2026, donde tiene la obligación de coronarse para convertirse automáticamente en campeón de la Liga 1 2026. Sin embargo, sufrió un revés tras confirmarse que Renzo Garcés sufrió una lesión que lo aleja de los siguientes partidos; por ello, el DT Pablo Guede ya analizó el plantel y definió a su reemplazo.

Pablo Guede eligió al reemplazo de Renzo Garcés

La baja de Renzo Garcés representa un duro golpe para los intereses de Alianza Lima de cara al siguiente amistoso ante Deportivo Cali, una prueba exigente antes de comenzar el segundo campeonato del año. Por ello, los hinchas se preguntan quién será el encargado de ocupar su lugar.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el técnico Pablo Guede ve a Gianfranco Chávez como el natural reemplazante del ‘Pastor’, por lo que todo hace indicar que será quien acompañe a Mateo Antoni en la pareja de centrales para el amistoso ante la escuadra colombiana.

Gianfranco Chávez ocupará el lugar de Renzo Garcés tras su lesión.

Del mismo modo, el excentral de Sporting Cristal tiene grandes opciones de mantener ese rol para el inicio del Torneo Clausura 2026, cuando enfrenten a Sport Huancayo.

Cabe señalar que Chávez ha cumplido con buen rendimiento en el campo y ha sido un “apaga incendios” para Pablo Guede desde su llegada al equipo. Incluso llegó a jugar como pivote defensivo, una muestra de su polifuncionalidad y de su voluntad para aportar en cualquier posición.

Números de Gianfranco Chávez con Alianza Lima

A lo largo de esta temporada, Gianfranco Chávez ha tenido una regularidad aceptable con la escuadra victoriana, al disputar 12 encuentros, en los que ha promediado 75 minutos por partido. Sin embargo, no registra goles ni asistencias.

¿Qué lesión sufrió Renzo Garcés?

De acuerdo con lo señalado por el periodista José Varela, Renzo Garcés sufrió un accidente doméstico que terminó por perjudicarlo y conllevó que fuera intervenido quirúrgicamente en el dedo meñique del pie. Esto lo llevó a perderse el último amistoso ante Melgar.