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Nueva figura de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026 usará el dorsal 22

Alianza Lima tiene un nuevo futbolista en su plantel de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y ahora se reveló que usará el dorsal 22 en su camiseta.

Luis Blancas
Nuevo futbolista de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026 usará el número 22 en su camiseta
Nuevo futbolista de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026 usará el número 22 en su camiseta | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima desea ser campeón de la Liga 1 2026 y para eso tiene que ganar el Torneo Clausura, tras haber conseguido el título del Apertura. En medio de ese objetivo, los íntimos han incorporado a un nuevo jugador para alcanzar sus metas: estamos hablando de Cristian Neira, de quien ahora se conoció que usará el dorsal 22 en su camiseta.

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Nuevo futbolista de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026 usará el número 22 en su camiseta

Según informó el periodista Gerson Cuba en su programa 'Sin TV Arriba', Neira, quien es la flamante incorporación de Alianza Lima para el Clausura 2026, usará el número 22 en su camiseta de competición.

Cristian Neira usará la camiseta 22 en Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

Cristian Neira usará la camiseta 22 en Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

Es importante decir que el regreso del volante de 25 años al club blanquiazul para el segundo campeonato del año se debe a que Pablo Guede vio en el mediocampista un jugador clave para reforzar variantes en la mitad de la cancha y elevar la competencia entre sus jugadores del primer equipo.

¿Cómo le va a Cristian Neira en Alianza Lima?

Cabe mencionar que Cristian Neira forma parte de Alianza Lima desde febrero de 2024, cuando llegó procedente de Unión Comercio, y mantiene un contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Asimismo, durante toda su etapa en el equipo íntimo, el mediocampista nacido en Moyobamba tuvo mucha continuidad en su primera temporada y jugó 14 partidos. Sin embargo, fue cedido a diversos clubes, como Atlético Grau y Cienciano, tras no encontrar espacio en el plantel principal las siguientes temporadas.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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