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Sport Boys anunció a ex Alianza Lima como su fichaje estrella para el Clausura: "Bienvenido"
Sport Boys sorprendió al anunciar a un ex Alianza Lima como su flamante fichaje para salir campeón del Torneo Clausura y de la Liga 1 2026.
Todos los clubes del fútbol peruano se preparan en el actual mercado de fichajes con el objetivo de llevarse el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Bajo esa premisa, recientemente Sport Boys sorprendió al contratar a una figura de talla internacional que hace poco buscó brillar con Alianza Lima; sin embargo, ahora buscará una nueva oportunidad en el conjunto rosado.
Se trata de Christian Cueva, quien hasta hace poco se encontraba jugando para Juan Pablo II en el campeonato nacional. Como se venía indicando, el mediocampista incaico tenía todo arreglado con los del Callao y únicamente faltaba el anuncio oficial, mismo que ya se hizo a través de las redes sociales de la institución. Ahora, ‘Aladino’ afrontará un nuevo reto profesional en su carrera, compartiendo equipo nuevamente con Carlos Zambrano.
“Bienvenido a ‘El Primer Campeón’. Christian Cueva se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por lo que resta de la temporada”, precisó Sport Boys en su cuenta oficial de ‘X’. De esta manera, el ex Alianza Lima jugará en uno de los elencos más importantes del país, el cual quiere acabar esta temporada en puesto de torneo internacional para celebrar a lo grande su centenario el próximo año.
Christian Cueva en Sport Boys.
Vale precisar que los chalacos marchan en la undécima casilla de la tabla de posiciones, a solo un punto del octavo lugar, que da un cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana de la próxima campaña. Aunque no deben confiarse, también están a solo cuatro unidades de la zona de descenso, la cual deben evitar a toda costa.
Trayectoria de Christian Cueva
- Racing de Huamachuco
- Universidad San Martín
- César Vallejo
- Unión Española
- Rayo Vallecano
- Alianza Lima
- Toluca
- Sao Paulo
- Krasnodar
- Santos
- Pachuca
- Malatyaspor
- Al-Fateh
- Cienciano
- Emelec
- Juan Pablo II
- Sport Boys
¡Vamos al Circo!
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