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Sporting Cristal revela detalles sobre su último fichaje para el Clausura: "Lo tenemos claro"

Julio César Uribe, director general de fútbol en Sporting Cristal, reveló detalles sobre el nuevo jugador que ficharán para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Sporting Cristal revela detalles sobre su último fichaje para el Clausura.
Sporting Cristal revela detalles sobre su último fichaje para el Clausura. | Foto: Sporting Cristal - X.
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Dentro de poco comenzará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con Sporting Cristal en busca del título para luchar por el campeonato nacional. En ese aspecto, Julio César Uribe reveló que el club celeste prepara su cuarto y último fichaje para la segunda parte de la temporada, e incluso brindó detalles sobre quién será esta flamante incorporación.

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En conferencia de prensa, durante la presentación de Michael Hoyos, al director general de fútbol del Rímac le preguntaron si habrá más contrataciones de cara a lo que resta del año. Ante ello, el popular ‘Diamante’ aseguró que vienen cumpliendo con lo prometido a la hinchada, pero que aún falta un elemento en la escuadra de Roberto Mosquera.

Sporting Cristal y su nueva incorporación

"En su momento expresamos que requeríamos incorporar 3 o 4 jugadores, hemos cumplido lo prometido, pero queda como pendiente el cuarto elemento por la necesidad del plantel. Queda como expectativa una incorporación más de cara al futuro, y es algo que se va a resolver antes (del 15 de agosto), lo tenemos claro y vamos a hacer uso del cuarto fichaje. El perfil del jugador será defensivo", indicó Julio César Uribe para todos los aficionados de Sporting Cristal.

Sporting Cristal

Michael Hoyos es el fichaje más reciente de Sporting Cristal.

De esta forma, se confirma que los celestes todavía buscan una última contratación para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y se tratará de un defensor. Eso sí, el ‘Diamante’ no brindó nombres ni dio pistas sobre el club del cual llegará este futbolista. En las próximas semanas habrá novedades al respecto y te las contaremos aquí, en el diario Líbero.

Finalmente, Julio César Uribe habló sobre cómo está actualmente el plantel anímicamente: “Tenemos muchas razones para sentirnos tranquilos, pero esa tranquilidad hay que corroborarla con los resultados, que es la razón de competir. El pasado sirve para sacar provecho de ese tiempo y en el presente mejorarlo para que el futuro sea mucho mejor. Nuestra grandeza se tiene que corroborar con hechos y no con dichos”.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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