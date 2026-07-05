Cristal empató 2-2 ante fuerte rival y está a dos partidos de salir campeón en la Liga

Sporting Cristal quedó a solo dos partidos de conquistar el Torneo Apertura Femenino 2026. El conjunto rimense igualó 2-2 en su visita a Atlético Andahuaylas y, gracias al resultado global, aseguró su clasificación a la gran final, donde buscará levantar el primer título de la temporada ante Universitario de Deportes.

Sporting Cristal empató 2-2 ante Carlos A. Mannucci y está a dos partidos de salir campeón en la Liga Femenina

El elenco dirigido por Vivian Ayres afrontó un duelo muy exigente, pero logró adelantarse en el marcador antes del descanso. A los 45 minutos, la goleadora brasileña Tamara Alves apareció para anotar y darle tranquilidad a las celestes.

Sporting Cristal empató 2-2 ante Carlos A. Mannucci por las semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026

En el segundo tiempo, Atlético Andahuaylas reaccionó y consiguió darle vuelta momentáneamente al compromiso con los goles de Cárdenas y la colombiana Murillo, manteniendo la incertidumbre hasta los minutos finales.

No obstante, cuando el encuentro entraba en su tramo decisivo, Milena Tomayconsa marcó a los 80 el 2-2 definitivo, resultado que le permitió a Sporting Cristal sellar su clasificación a la gran definición del campeonato.

Ahora, el cuadro rimense quedó a solo dos partidos de proclamarse campeón, ya que disputará la final de ida y vuelta frente a Universitario de Deportes, equipo que eliminó a Alianza Lima en la otra semifinal. Los celestes buscarán aprovechar este gran momento para quedarse con el título del Torneo Apertura Femenino 2026.

¿Cuándo jugarán Sporting Cristal vs Universitario por la final del Apertura de la Liga Femenina?

Sporting Cristal y Universitario disputarán dos encuentros de ida y vuelta para definir la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El primer choque tendrá lugar el domingo 12 de julio a las 3.00 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo, y la revancha se jugará el viernes 17 de julio a las 8.00 p. m. en el Estadio Monumental.