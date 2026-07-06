Universitario vs Sporting Cristal por final de la Liga Femenina: fecha, hora y canales confirmados

El Torneo Apertura de la Liga Femenina ya tiene a sus dos flamantes finalistas. Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán para decidir al primer campeón de esta temporada. A continuación, repasa todos los detalles de los dos enfrentamientos que sostendrán por el título.

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Recordemos que las Leonas dejaron en el camino a Alianza Lima, rival al que vencieron por 3-0 en el Monumental (habían perdido 1-0 en la ida). Ahora, la U quiere dar el primer paso para ganar el título tras dos temporadas en las que vio coronarse a su clásico rival y evitar así su tricampeonato.

Por su parte, el cuadro celeste dejó en el camino a Atlético Andahuaylas tras un global de 6-3. La llave ya estaba casi liquidada tras el 4-1 en el estadio Alberto Gallardo en el primer asalto. En el estadio Los Chankas, el marcador terminó igualado con dos goles por lado.

Cabe señalar que, en caso de que esta final termine igualada en el global tras 180 minutos, todo se decidirá a través de una dramática tanda de penales. No habrá tiempo suplementario.

Universitario y Sporting Cristal jugarán la final de la Liga Femenina

Universitario vs Sporting Cristal: fecha y horas para la final del Apertura de la Liga Femenina 2026

Sporting Cristal será local ante Universitario en el partido de ida este domingo 12 de julio, a partir de las 15.00, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Monumental el viernes 17 de julio, a las 20.00.

Universitario vs Sporting Cristal: dónde ver

La transmisión en vivo de esta definición por el título del Apertura estará a cargo de Bicolor+, la plataforma y canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de su cuenta de YouTube. También puedes verlo en el canal Juntos TV (canales 29 SD y 729 HD en Movistar TV y 24 SD y 535 HD).

¿Cómo se define al campeón de la Liga Femenina?

De acuerdo con el formato, el equipo que se corone en el Apertura accederá a la gran final de la Liga Femenina y el otro clasificado será el monarca del Clausura. Si Universitario repite el título en el segundo certamen de la campaña, será automáticamente campeón nacional.



