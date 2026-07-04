Oficial: Alianza Lima perdió el título del Torneo Apertura e hinchas de Universitario festejan

Alianza Lima se encontraba festejando tras haber salido ganador del primer certamen de la Liga 1 2026. No obstante, ahora el conjunto blanquiazul se llevó una pésima noticia debido a que se quedó oficialmente sin el Torneo Apertura, lo que derivó en la euforia de todo Universitario de Deportes.

El cuadro de Matute deberá esperar al Torneo Clausura para buscar el trofeo y, posteriormente, intentar consagrarse campeón del fútbol peruano. Esto, luego de perder 3-0 ante la ‘U’ en el Estadio Monumental por las semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026.

Pese a su victoria por 1-0 en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima cayó de forma abultada en Ate y, con un marcador global de 3-1, quedó eliminado en las semifinales del campeonato, por lo que se quedó sin opciones de conquistar el primer título de la temporada.

Universitario derrotó a Alianza Lima.

Las blanquiazules están obligadas a ganar el Torneo Clausura para forzar una final ante Universitario de Deportes y conseguir el anhelado tricampeonato de la Liga Femenina. De lo contrario, este año representará un fracaso.

¿Cuántos títulos tiene Alianza Lima?

Actualmente, Alianza Lima tiene cuatro títulos de la Liga Femenina y es el club más ganador del fútbol femenino en el Perú desde su profesionalización. Detrás de las blanquiazules está la ‘U’, y de momento ambos son los únicos equipos que han obtenido el título nacional.