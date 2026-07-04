Rainer Torres apuntó contra Universitario previo al inicio del Torneo Clausura: “Demasiado tarde”

Faltan pocas semanas para que comience el Torneo Clausura de la Liga 1 y la preocupación en un sector de Universitario de Deportes crece, sobre todo por la falta de incorporaciones para las zonas más débiles del esquema, como el mediocentro defensivo. En ese sentido, Rainer Torres, referente de la institución crema, usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto y lanzar una fuerte advertencia.

Para el exvolante, está mal que el plantel de Héctor Cúper aún no esté listo cuando solo faltan semanas para el inicio del Torneo Clausura. Mediante su cuenta de X, el conocido ‘Motorcito’ dio su análisis sobre los primeros equipos que la ‘U’ deberá afrontar.

"Estoy viendo el fixture del clausura y no entiendo lo de la 'U'. Fecha 1 en Tarma (partido muy difícil). Fecha 2 vs Cusco (rival directo). Fecha 3 en Cusco vs Cienciano (muy difícil en Cusco). Fecha 4 vs Cristal", empezó señalando Torres.

Pero esto no fue todo, pues el ex ‘6’ del elenco estudiantil criticó los días que han pasado sin que la directiva cierre los fichajes que hacen falta para que se puedan lograr los objetivos para esta segunda parte del año.

“En las primera 4 fechas se juega mucho y ya estamos 2 semanas. ¡O ya tienen al equipo completo o se están tomando una siesta bien larga! Ojalá que después no sea demasiado tarde", cuestionó el excampeón peruano.

Rainer Torres apuntó contra la falta de fichajes

¿Qué fichajes ha hecho Universitario?

La ‘U’ ha realizado, hasta el momento, tres fichajes: Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz. Sin embargo, aún hay zonas del terreno de juego que necesitan ser reforzadas y existe la opción de incorporar a dos jugadores extranjeros.