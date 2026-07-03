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Héctor Cúper prioriza un lateral izquierdo y un volante para cerrar el plantel de Universitario

El técnico de Universitario ya definió los puestos a reforzar y espera sumar un lateral izquierdo y un volante antes del inicio del Torneo Clausura.

Redacción Líbero
Héctor Cúper sorprende con decisión en Universitario en medio del mercado de pases
Héctor Cúper sorprende con decisión en Universitario en medio del mercado de pases | LÍBERO | Foto: Universitario de Deportes
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Universitario busca cerrar cuanto antes la conformación de su plantel para afrontar el Torneo Clausura. Con ese objetivo, Héctor Cúper ya definió junto a la dirección deportiva las posiciones que considera prioritarias para reforzar el equipo.

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El entrenador argentino pidió la incorporación de un lateral izquierdo que cubra la vacante que dejó José Carabalí. La salida del ecuatoriano obligó a replantear esa banda, por lo que el club ya analiza alternativas para encontrar a su reemplazante.

Otra de las solicitudes del técnico es la llegada de un volante de primera línea. Cúper considera clave fortalecer la zona de contención para mantener el equilibrio del equipo durante el segundo semestre.

La posible salida de Jesús Castillo aceleró la búsqueda de un mediocampista con características similares, capaz de aportar recuperación, despliegue y orden táctico en el mediocampo crema.

La administración de Universitario ya trabaja en ambas incorporaciones y espera concretarlas en los próximos días. La intención es que los refuerzos se integren lo antes posible a los entrenamientos y lleguen en las mejores condiciones al inicio del Torneo Clausura.

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