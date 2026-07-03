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Universitario busca remecer el mercado con dos fichajes para pelear el título: "Extranjero"
Universitario no se detiene en la planificación de su plantel y se confirmó que apunta a concretar dos nuevos refuerzos para conseguir el título del Torneo Clausura 2026.
Universitario de Deportes ha sufrido varias bajas en su plantel en este mercado de pases y los fichajes que ha concretado no han cumplido con lo esperado por los hinchas. Por eso, la directiva sigue analizando opciones para reforzar el equipo y se confirmó que ya tiene definidos dos nuevos fichajes para dar la hora en el Torneo Clausura.
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Universitario quiere el título y se ilusiona con dos fichajes extranjeros
El periodista Gustavo Peralta reveló nuevos detalles del mercado de pases en Universitario. En los últimos días se informó que Héctor Cúper había pedido unos días para evaluar las posiciones a reforzar. Ahora, el técnico ha definido que usará dos cupos de extranjero para contratar a un lateral izquierdo y un volante '6'.
Según señaló el hombre de prensa, ambos jugadores serán extranjeros y ya se analizan diversas opciones para cubrir esas posiciones. Además, remarcó que la idea es que estén entrenando con el resto del grupo como máximo la próxima semana.
Universitario espera sumar dos fichajes extranjeros para el Torneo Clausura.
“Héctor Cúper ya decidió: La U va por un lateral izquierdo extranjero, además del volante 6 foráneo. Se analizan opciones y se espera tenerlos cerrados, máximo, la semana que viene”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.
La salida de José Carabalí dejó un vacío preocupante por la banda izquierda de la ‘U’, especialmente por el bajo nivel mostrado por César Inga en el primer semestre. En esa línea, el volante ‘6’ responde a la posible salida de Jesús Castillo y a que aún no logran suplir a Rodrigo Ureña.
Salidas de Universitario para el Torneo Clausura
Estos son los jugadores que confirmaron su salida de la escuadra merengue para el segundo tramo de la temporada.
- Martín Pérez Guedes
- Hugo Ancajima
- Paolo Reyna
- Sekou Gassama
- José Carabalí
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