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Confirman mala noticia sobre Gianluca Lapadula en Universitario: "Volverá a Italia"

Reconocido periodista reveló el panorama que atraviesa Gianluca Lapadula en Universitario, lo que causó mucha preocupación.

Francisco Esteves
Confirman mala noticia sobre Gianluca Lapadula.
Confirman mala noticia sobre Gianluca Lapadula. | Foto: Universitario - X.
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Hace poco, los hinchas de Universitario de Deportes se llevaron una sorpresa al conocer que Gianluca Lapadula dejó los entrenamientos de forma repentina. El ítalo-peruano había llegado como refuerzo para la segunda parte de la Liga 1 2026, pero ahora los aficionados están preocupados.

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Ante ello, el periodista Gustavo Peralta decidió pronunciarse en sus redes sociales para aclarar la situación del atacante internacional. Cabe recordar que el Torneo Clausura empezará dentro de unas semanas, por lo que es importante que todos los jugadores del cuadro crema estén al 100%.

"Gianluca Lapadula se une nuevamente a los entrenamientos el lunes 6. García Pye dijo que, por un tema familiar, volverá a Italia por un tema netamente familiar. Eso no significa que vaya a dejar de hacer sus trabajos. Tiene el ok del club y constante contacto con el comando técnico de Héctor Cúper", indicó el mencionado comunicador.

De esta forma, informó que el viaje de Gianluca Lapadula estaba previamente coordinado con la administración de Universitario de Deportes y que a inicios de la siguiente semana volverá a entrenar junto con sus compañeros en Campo Mar. Por ello, los hinchas deben sentirse tranquilos.

¿Cuándo debuta Universitario en el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes enfrentará a ADT en Tarma el 18 de julio desde las 13.15 horas (1.15 p. m.). Este será el debut de los merengues en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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