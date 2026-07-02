Ex AC MIlan se sumará a los entrenamientos de Universitario de cara al Torneo Clausura

Universitario de Deportes ha realizado 3 importantes fichajes previos al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que uno de ellos tuvo paso por el AC Milan de Italia. Ahora informaron que volverá a unirse a los entrenamientos del club crema: se trata de Gianluca Lapadula.

Exfutbolista de AC Milan se sumará a los entrenamientos de Universitario de cara al inicio del Torneo Clausura 2026

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Lapadula volverá a unirse a los entrenamientos de Universitario en Campo Mar el lunes 6 de julio, luego de ser presentado oficialmente y de haber realizado trabajos físicos con el primer equipo en días previos.

Gianluca Lapadula es flamante fichaje de Universitario de Deportes

Cabe mencionar que el delantero ítalo-peruano llegó a Lima para estampar su firma con el conjunto crema, entrenar y luego irse por motivos que aún no se conocen. Sin embargo, por su profesionalismo, el 9 volverá a integrarse al mando de Héctor Cúper.

Desde Universitario de Deportes tienen el gran objetivo de que el entrenador argentino pueda entrenar con su plantilla completa para seguir probando sus tácticas y, asimismo, ver en qué posiciones faltan jugadores por fichar tras las salidas de José Carabalí, Sekou Gassama, Hugo Ancajima y Martín Pérez Guedes, entre otros.

Gianluca Lapadula es nuevo delantero de Universitario de Deportes

Gianluca Lapadula llegó a un acuerdo con Universitario para que fuera su flamante delantero hasta diciembre del 2027, procedente del Spezia de Italia. El ítalo-peruano tiene el objetivo claro de convertirse en goleador y salir campeón con el club crema.

Gianluca Lapadula jugó en AC Milan

Gianluca Lapadula fue futbolista de AC Milan

Después de firmar una gran campaña con el Pescara en la Serie B, Lapadula fue incorporado por el AC Milan para la temporada 2016-2017. Con la emblemática camiseta número 9, disputó 29 encuentros oficiales y anotó 8 goles en la Serie A.