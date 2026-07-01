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Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora firmó por Alianza Universidad: "Bienvenido"

Futbolista no logró destacar en Universitario de Deportes; sin embargo, ahora logró fichar por Alianza Universidad para disputar la temporada 2026 de la Liga 2.

Luis Blancas
Se fue de Universitario de Deportes y ahora fichó por Alianza Universidad
Se fue de Universitario de Deportes y ahora fichó por Alianza Universidad | Composición: Líbero
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En Universitario de Deportes han pasado bastantes futbolistas; sin embargo, pocos lograron destacar en el primer equipo y salieron del club sin pena ni gloria. Ese es el caso de Keyvin Paico, quien, tras dejar la escuadra merengue, ahora es el flamante fichaje de Alianza Universidad para disputar la Liga 2.

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Se fue de Universitario de Deportes y ahora fichó por Alianza Universidad

Alianza Universidad de Huánuco hizo oficial el fichaje de Paico, quien llega procedente de FC Cajamarca con el claro objetivo de salir campeón de la Liga 2 peruana y ascender a la Liga 1 2027.

"¡Bienvenido, Keyvin Paico! Un mediocampista de gran despliegue, orden táctico y entrega constante, que destaca por su capacidad de recuperación e inteligencia para el juego", escribió el club sobre el pivote.

Keyvin Paico, exjugador de Universitario, es nuevo futbolista de Alianza Universidad

Keyvin Paico, exjugador de Universitario, es nuevo futbolista de Alianza Universidad

Durante su carrera, Keyvin Paico ha jugado en clubes como Universitario, Cantolao, Llacuabamba, Deportivo Coopsol, Alfonso Ugarte, Comerciantes y FC Cajamarca.

El volante de 31 años cuenta con gran experiencia en el fútbol peruano, por lo que será de gran ayuda para Alianza Universidad, que busca con ansias regresar a la primera división.

¿Cómo le fue a Keyvin Paico en Universitario de Deportes?

Keyvin Paico jugó en Universitario de Deportes

Keyvin Paico jugó en Universitario de Deportes

Keyvin Paico jugó en las divisiones menores de Universitario de Deportes hasta ascender a la reserva; sin embargo, no logró jugar en el equipo principal, por lo que tuvo que salir del club merengue en 2016 y fichó por Academia Cantolao del Callao.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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