- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Estados Unidos vs Bosnia
- Bélgica vs Senegal
- Inglaterra vs RD Congo
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora firmó por Alianza Universidad: "Bienvenido"
Futbolista no logró destacar en Universitario de Deportes; sin embargo, ahora logró fichar por Alianza Universidad para disputar la temporada 2026 de la Liga 2.
En Universitario de Deportes han pasado bastantes futbolistas; sin embargo, pocos lograron destacar en el primer equipo y salieron del club sin pena ni gloria. Ese es el caso de Keyvin Paico, quien, tras dejar la escuadra merengue, ahora es el flamante fichaje de Alianza Universidad para disputar la Liga 2.
PUEDES VER: Futbolista salió de Universitario y ahora firmó por Juan Pablo II: "Con ilusión y entrega"
Se fue de Universitario de Deportes y ahora fichó por Alianza Universidad
Alianza Universidad de Huánuco hizo oficial el fichaje de Paico, quien llega procedente de FC Cajamarca con el claro objetivo de salir campeón de la Liga 2 peruana y ascender a la Liga 1 2027.
"¡Bienvenido, Keyvin Paico! Un mediocampista de gran despliegue, orden táctico y entrega constante, que destaca por su capacidad de recuperación e inteligencia para el juego", escribió el club sobre el pivote.
Keyvin Paico, exjugador de Universitario, es nuevo futbolista de Alianza Universidad
Durante su carrera, Keyvin Paico ha jugado en clubes como Universitario, Cantolao, Llacuabamba, Deportivo Coopsol, Alfonso Ugarte, Comerciantes y FC Cajamarca.
El volante de 31 años cuenta con gran experiencia en el fútbol peruano, por lo que será de gran ayuda para Alianza Universidad, que busca con ansias regresar a la primera división.
¿Cómo le fue a Keyvin Paico en Universitario de Deportes?
Keyvin Paico jugó en Universitario de Deportes
Keyvin Paico jugó en las divisiones menores de Universitario de Deportes hasta ascender a la reserva; sin embargo, no logró jugar en el equipo principal, por lo que tuvo que salir del club merengue en 2016 y fichó por Academia Cantolao del Callao.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00