Histórico de la selección peruana destacó a jugador que firmó con Universitario: "Va a hacer goles"

Universitario de Deportes es uno de los clubes que registra grandes movidas en este mercado de pases. Los cremas buscan destacar en el Torneo Clausura y responder a la exigencia de sus hinchas. Por ello, concretaron la llegada de un jugador de primer nivel, que ahora recibió elogios de un histórico de la selección peruana.

Histórico de la selección peruana destacó a jugador que firmó con Universitario

Uno de los jugadores que más ilusión despierta en la hinchada crema es Gianluca Lapadula. El 'Bambino' se convirtió en el jale del año en la Liga 1 y ahora busca consolidarse como goleador de Universitario. Precisamente, tras su incorporación, el histórico Gerónimo Barbadillo sorprendió al opinar sobre su arribo al fútbol peruano.

El popular 'Patrulla' señaló, en el programa ‘PBO Campeonísimo, que Lapadula se decidió a jugar por primera vez en nuestro balompié gracias al gran cariño que adquirió por el Perú cuando defendía a la selección peruana. En esa línea, dejó entrever que su nivel y ritmo son muy superiores a los del fútbol peruano, por lo que no sería extraño que anote una gran cantidad de goles.

Video: PBO Campeonísimo

"Gianluca Lapadula se ha encariñado con el Perú y por eso ha preferido ir a jugar en el fútbol peruano. Creo que ahí puede jugar tranquilamente y va a hacer goles porque el ritmo en el fútbol peruano es bajísimo", señaló el mítico atacante nacional.

En esa línea, el histórico atacante de la selección peruana, recordado por el título de la Copa América de 1975 y la clasificación a España 82, aprovechó la oportunidad para criticar que el ritmo de juego en el fútbol peruano "es bajísimo".

¿Hasta cuándo firmó contrato Gianluca Lapadula con Universitario?

Según detalló el periodista Gustavo Peralta, el delantero ítalo-peruano firmó contrato por un año y medio con el conjunto crema. Así, su permanencia queda garantizada hasta el final de la temporada 2027.

Gerónimo Barbadillo criticó la poca aportación de jóvenes en la Liga 1

Por otro lado, Barbadillo expresó su preocupación por ver cada vez a menos jóvenes destacando en el fútbol peruano:"En el fútbol peruano puede haber jugadores jóvenes que estén ahí en la sombra en los equipos grande como la 'U', Alianza o Cristal y algún equipo de provincia, pero no le dan la oportunidad para ser titulares. Prefieren tener experiencia y le quitan espacio a jóvenes que no pueden mejorar sus características porque no les dan la continuación, luego se echan a perder", manifestó.