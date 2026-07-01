Presidente de LDU Quito rompió su silenció sobre fichaje de José Carabalí: “Lamentablemente…”

Universitario de Deportes se tuvo que despedir de José Carabalí para este Torneo Clausura de la Liga 1. El lateral izquierdo fue presentado oficialmente en LDU Quito, siendo anunciado por todo lo alto. Tras este bombazo por parte del elenco ecuatoriano, mucho se ha hablado sobre el fichaje que ha realizado el 'Rey de Copas'.

En una reciente entrevista para el programa 'Modo Fútbol', Isaac Álvarez, presidente del club, fue consultado sobre cómo ve esta incorporación y, sobre todo, si era una posibilidad que ya tenían en mente.

Álvarez señaló que quisieron fichar a Carabalí en el mercado de pases anterior. No obstante, no se pudo concretar por diversas circunstancias. En ese contexto, volvieron a activar esta opción luego de enterarse de que el jugador quería dejar el club debido a los problemas personales que viene afrontando.

“Caso de José, y la verdad, desde que llegamos el fin de trimestre pasado, hace casi un año. Lamentablemente, no se pudo dar. Tiago Nunes lo pidió, pero ahora que se abre la nueva ventana de pases, obviamente, al estar en el radar, se reactivó por parte nuestra”.

“Y el equipo volvió a apostar por esa opción. Se dieron situaciones muy particulares de José que pudieron facilitar este acuerdo con este club, fraterno, amigo. Hace poco estábamos en la vereda opuesta, se nos fue Lizandro Alzugaray y ahora viene José”.

“Hubo la voluntad de todas las partes. Logramos finiquitarlo de una forma rápida, alrededor de una semana desde que se inició esta posibilidad”.

¿Cuánto pagó LDU Quito a Universitario por José Carabalí?

Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Colectivo World', la salida de José Carabalí de Universitario se concretó luego de que LDU de Quito y el propio futbolista asumieran el pago de la cláusula de rescisión. De acuerdo con el comunicador, la operación se cerró por un monto de US$600.000. Cabe señalar que la ‘U’ también se quedó con 30% de los derechos del jugador de cara a una futura venta.

