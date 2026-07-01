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Universitario y la astronómica suma que ganó tras fichaje de José Carabalí por LDU de Quito

José Carabalí oficialmente dejó de ser jugador de Universitario y continuará su carrera en LDU de Quito, que tuvo que desembolsar un exorbitante suma por el ecuatoriano.

Angel Curo
Universitario y la astronómica suma que ganó tras fichaje de José Carabalí
Universitario y la astronómica suma que ganó tras fichaje de José Carabalí | Foto: Universitario de Deportes
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Universitario de Deportes no está teniendo el mercado de pases que esperaba para el Torneo Clausura. Los cremas concretaron algunos fichajes, pero también han sufrido bajas en su esquema y la última fue protagonizada por José Carabalí. El carrilero se marcha del club por temas personales y firmó contrato por LDU de Quito, tras hacer efectiva su cláusula de rescisión.

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Universitario y la astronómica suma que ganó tras fichaje de José Carabalí

Precisamente, aunque la ausencia de Carabalí será un duro golpe para la escuadra merengue, ya que se trata de un titular indiscutible y muy difícil de reemplazar, lo cierto que es que también le ha dado un beneficio económico.

De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Colectivo World’, tanto LDU de Quito como el propio jugador tuvieron que ejecutar el pago de la cláusula de rescisión para desvincularse oficialmente de Universitario. Según precisó el comunicador, el monto de la operación asciende a 600 mil dólares.

José Carabalí, Universitario

José Carabalí dejó 600 mil dólares en las arcas de la 'U' tras su salida.

Se trata de una cifra bastante importante por el traspaso del futbolista ecuatoriano, sobre todo si se toma en cuenta la realidad del mercado peruano. Al tipo de cambio actual, este monto equivale a cerca de dos millones de soles. Sin embargo, ese no sería el único beneficio para la ‘U’, ya que el club también conservó el 30 % de los derechos del jugador con miras a una futura transferencia.

Si bien es cierto, la baja de José Carabalí obliga a la dirección deportiva crema a moverse en el mercado y poder encontrar un reemplazo, el ingreso económico por su salida le permitirá buscar opciones atractivas.

José Carabalí se pronunció tras dejar Universitario

Por medio del canal oficial de la ‘U’ en YouTube, José Carabalí salió al frente para enviar un mensaje a todos los hinchas y reveló lo que ha significado para él su etapa como crema.

“He vivido lo mejor en mi vida futbolística. Haber quedado campeón con Universitario ha sido algo tan importante para mi vida. Me ha marcado como no te imaginas. A Universitario lo quiero mucho. Me voy feliz por haber ayudado a conseguir el tricampeonato”, señaló el futbolista.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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