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Universitario y el increíble intento que hará por fichar a Piero Quispe
Universitario hará un último intento por tener otra vez a Piero Quispe, por ello prepara un plan B para lograr su contratación.
La repentina salida de José Carabalí hizo que el plan B en Universitario se pueda activar de forma importante y pueda progresar en los próximos días. Piero Quispe se convirtió en una prioridad seria para intentar tenerlo de vuelta como mínimo hasta diciembre apelando a su hinchaje por la “crema”.
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El volante quedó libre con su carta pase en la mano tras desligarse del Pumas de México, si bien es cierto, “Pierito” tiene ofertas del mismo país azteca y Argentina, pero Universitario quiere lanzar una buena oferta que pueda estar ligado nuevamente para adaptarse al sistema de Héctor Cúper.
La primera oferta será un contrato de dos años, pero si es que no se logra progresar con ese primer intento se hará una segunda opción de seis meses con el objetivo de que pueda volver a agarrar confianza y cumplir su gran deseo de jugar en el exterior.
Universitario recibió alrededor de 1 millón 800 mil dólares por la venta de Piero Quispe a Pumas de México.
Por otro lado, Universitario tiene en carpeta dos nombres del exterior al liberar dos cupos. Sekou Gassama se marchó y en los próximos días deberá resolver el contrato del brasileño Miguel Silveira para contar con dos jugadores nuevos que puedan aportar en la construcción del tetracampeonato.
¿Cuál es el valor de Piero Quispe?
Actualmente, Piero Quispe tiene un valor de 1.80 millones de euros en el mercado de transferencias y, pese a que sigue siendo uno de los futbolistas peruanos más caros de la actualidad, ha presentado un enorme bajón en su cotización. En el 2024 alcanzó los 2.80 millones de euros, pero por su poca continuidad y nivel de juego la cifra no ha parado de disminuir.
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