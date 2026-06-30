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Universitario reveló la verdad detrás del fichaje de José Carabalí por LDU Quito: "Le ofrecimos..."
Antonio García Pye, directivo crema, habló sobre la salida de José Carabalí y reveló las razones del por qué el ecuatoriano fichó por LDU Quito.
Los hinchas de Universitario de Deportes acaban de sufrir una dura y sorpresiva salida: José Carabalí. El ecuatoriano dejó el cuadro merengue por la mañana y fue presentado por LDU Quito de Ecuador por la tarde en este mismo día.
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Ante las diversas especulaciones que se vienen hablando sobre la salida de Carabalí, como que él mismo pagó su cláusula de salida o que el cuadro ecuatoriano lo hizo, salió Antonio García Pye para revelar la verdad detrás de esta salida.
En diálogo con Radio Exitosa, el directivo crema confesó que José Carabalí decidió continuar su carrera en el fútbol ecuatoriano por problemas familiares que se originaron a raíz de la pérdida de su abuela.
“A partir de una pérdida familiar de Carabalí se sumaron otros temas personales que lo obligan a estar en Ecuador”, empezó declarando García Pye. Luego, añadió que intentaron retenerlo para que se quede, pero que Liga terminó pagando su cláusula de salida.
“Buscamos la fórmula para que se quede. Le ofrecimos algo más de lo que le podía pagar LDU y otras cosas. Liga pagó la cláusula de salida”, finalizó el directivo.
¿Cómo le fue a José Carabalí en Universitario de Deportes?
José Carabalí llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2025 cuando el entrenador era Fabian Bustos. En ese año, el ecuatoriano de 29 años se conviritó en titular indiscutible y jugó un total de 39 partidos entre torneo local y Copa Libertadores, llegando a anotar un tanto y dando siete asistencias, además de lograr el tricampeonato.
En lo que respecta este 2026, Carabalí jugó 21 encuentros entre el Torneo Apertura y Copa Libertadores, en los cuales anotó dos tantos y dio cuatro asistencias.
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