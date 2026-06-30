Comisión Disciplinaria tomó fuerte decisión sobre reclamo de Universitario contra Guerrero y Garcés

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol puso punto final al reclamo presentado por Universitario de Deportes contra los futbolistas de Alianza Lima, Paolo Guerrero y Renzo Garcés. El organismo resolvió declarar improcedente la denuncia, por lo que el caso quedó archivado y no tendrá mayores consecuencias para ambos jugadores.

Comisión Disciplinaria y su fuerte medida con los reclamos de Universitario sobre Guerrero y Garcés

Semanas atrás, el club crema había solicitado la apertura de un proceso disciplinario al considerar que los dos futbolistas habrían incurrido en presuntas infracciones. En ese momento, la Comisión admitió a trámite la denuncia y abrió un expediente para evaluar los hechos, notificando a Paolo Guerrero y Renzo Garcés sobre el inicio del procedimiento.

Comisión Disciplinaria declaró improcedente el reclamo de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés

Como parte del proceso, ambos jugadores fueron emplazados a presentar sus respectivos descargos y las pruebas que consideraran pertinentes dentro de un plazo de tres días calendario, con el objetivo de ejercer su derecho a la defensa antes de que se emitiera una resolución definitiva.

Ahora, según reveló el periodista Carlos Benavente, tras revisar la documentación y los argumentos de las partes involucradas, la Comisión Disciplinaria determinó que el reclamo presentado por Universitario no cumplía con los requisitos para prosperar, por lo que fue declarado improcedente. De esta manera, Paolo Guerrero y Renzo Garcés quedaron exentos de cualquier sanción disciplinaria derivada de este caso.