Se fue de Alianza y ahora es presentado como refuerzo de Los Chankas: "Nuevo guerrero"

Alianza Lima ha tenido en su historia a diversos jugadores que no lograron destacar en el club, por lo que tuvieron que salir en búsqueda de nuevas oportunidades para debutar en la primera división: ese es el caso de André Vásquez, quien, tras salir del club íntimo, ahora es flamante fichaje de Los Chankas.

Futbolista dejó Alianza Lima y ahora es presentado como nuevo fichaje de Los Chankas

A través de las redes sociales, Los Chankas presentaron de forma oficial a Vásquez, procedente de Sport Boys, de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y con el objetivo de salir campeones nacionales.

André Vásquez, exjugador de Alianza Lima, es flamante fichaje de Los Chankas

"¡Nuestro nuevo guerrero chanka! Damos la bienvenida a André Vásquez, que llega para demostrar, esforzarse y dejar el alma por toda la Nación Chanka. Llega en calidad de préstamo del Club Sport Boys Association", escribió el equipo de Andahuaylas.

Cabe mencionar que André Vásquez actualmente pertenece a Sport Boys del Callao hasta diciembre de 2027, por lo que tendrá que regresar al equipo chalaco una vez termine el Clausura del 2026.

El volante ofensivo de 23 años ha pasado por diversos clubes en su corta trayectoria, tales como Piratas FC, Alianza Lima, FBC Melgar, UTC, Cusco FC y ahora Los Chankas.

¿Cómo le fue a André Vásquez en Alianza Lima?

André Vásquez jugó en Alianza Lima

André Vásquez empezó su carrera en el fútbol jugando en las divisiones menores de Alianza Lima desde 2012 hasta 2020. Tras destacar en el club blanquiazul, el volante fue promovido a la Sub-20 del equipo; sin embargo, fue fichado ese mismo año por Piratas FC, dejando el equipo.