Lo quiso Universitario y ahora se luce en los entrenamientos de Alianza Lima: "No se detiene"

Hace poco, Universitario de Deportes estuvo interesado en un potente delantero para convertirlo en su fichaje estrella. No obstante, el jugador finalmente firmó por Alianza Lima y ahora se luce en los entrenamientos previos al inicio del Torneo Clausura 2026.

Los blanquiazules quieren salir campeones de la Liga 1 luego de tres temporadas, por lo que necesitan a sus principales figuras al 100%. En ese sentido, durante los últimos trabajos del equipo bajo las órdenes del comando técnico, Luis Ramos mostró un buen estado físico.

Como se sabe, el año pasado Universitario de Deportes mostró interés en el delantero de la selección peruana, que en ese momento jugaba en América de Cali (Colombia). Pese al interés de los merengues, el atacante nunca aceptó una oferta ni llegó a Ate.

Luis Ramos entrenando con Alianza Lima.

Donde sí recaló fue en Matute, ya que a inicios de la presente temporada se convirtió en fichaje de Alianza Lima. Aunque, de momento, Luis Ramos no ha podido brillar con la camiseta blanquiazul y sigue esperando su oportunidad.

Trayectoria de Luis Ramos