Steven Rivadeneyra, ex Alianza, retumba el mercado y se perfila como arquero de campeón peruano

Steven Rivadeneyra tuvo una etapa importante en Alianza Lima, donde logró sobresalir al coronarse campeón nacional. Sin embargo, con el paso de las temporadas, el arquero salió del club y ahora está cerca de firmar por otro club peruano que también sabe de campeonatos: estamos hablando de Alianza Atlético.

Steven Rivadeneyra, exfutbolista de Alianza Lima, está cerca de fichar por campeón peruano

El periodista Ernesto Jerónimo Macedo reveló que Rivadeneyra está cerca de dejar Sport Boys para fichar en condición de préstamo por Alianza Atlético de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

“Steven Rivadeneyra tiene conversaciones avanzadas para atajar a préstamo en Alianza Atlético hasta fines de 2026. Procedente de Sport Boys”, informó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Steven Rivadeneyra, exfutbolista de Alianza Lima, está cerca de fichar Alianza Atlético

Cabe mencionar que el arquero de 31 años pertenece actualmente a Sport Boys del Callao hasta diciembre del 2026, por lo que, si logra irse al club de Sullana, terminará la temporada como jugador libre y en búsqueda de un nuevo equipo.

Steven Rivadeneyra ha jugado en distintos equipos durante toda su carrera, tales como: EGB, Juan Aurich, Club Universidad San Martín, Alianza Lima, Carlos A. Mannucci y, por último, Sport Boys.

¿Cómo le fue a Steven Rivadeneyra en Alianza Lima?

Rivadeneyra se incorporó a Alianza en 2020 después de firmar buenas campañas en Deportivo Municipal y, tras permanecer dos años en el conjunto blanquiazul como arquero suplente, disputó 15 encuentros oficiales con la camiseta íntima y logró consagrarse campeón nacional en 2021.