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Se fue de Alianza Lima y ahora está cerca de firma por club campeón de Perú: "Opciones"
Futbolista tocó la gloria con Alianza Lima, pero su camino se separó de tienda blanquiazul. Ahora tiene posibilidades de dar el golpe con club campeón en Perú.
Alianza Lima es uno de los clubes más populares del fútbol peruano, con un alto número de títulos nacionales. En este camino lleno de historia ha contado con infinidad de futbolistas que han logrado ganarse el corazón de los aficionados, así como con algunos que no pudieron trascender durante su estadía en La Victoria. Más allá de ello, estos profesionales se mantienen vigentes y dan de qué hablar en el mercado de pases.
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Dejó Alianza Lima y ahora está cerca de club campeón en Perú
Se trata de Ricardo Lagos, futbolista que no siguió en 2026 con Alianza Lima y tuvo que buscar nuevos rumbos a sus 30 años. El equipo que lo acogió fue FC Cajamarca, reciente inquilino de la Liga 1, que tenía el deseo de competir al máximo nivel durante toda la temporada. Sin embargo, los problemas internos de la institución han hecho que varios jugadores dejen el plantel, por lo que el popular 'Richi' no ha sido la excepción.
Pese a quedar libre a estas alturas del mercado de pases, ahora se ha revelado que tiene posibilidades de seguir en la Primera División del fútbol peruano. Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, de L1 MAX, Ricardo Lagos es una de las opciones para Cusco FC, elenco que fue campeón de la Segunda División en la temporada 2022 y que hoy lleva el sello de subcampeón del balompié nacional.
"El lateral izquierdo Ricardo Lagos es una de las opciones en Cusco FC.", informó el mencionado comunicador en sus redes sociales.
Ricardo Lagos dejó de ser jugador de FC Cajamarca. Foto: FC Cajamarca
Ricardo Lagos, bicampeón con Alianza Lima
El lateral izquierdo Ricardo Lagos logró ser parte del bicampeonato de Alianza Lima en las temporadas 2021 y 2022. No logró consolidarse del todo durante sus años de estadía en el club blanquiazul, pero forma parte de la gran historia de los 'íntimos'.
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