¿Con refuerzos? El potente once que alista Alianza Lima para llevarse el Torneo Clausura

Tras una destacada campaña en el Torneo Apertura, Alianza Lima tiene como objetivo conquistar también el Clausura para ser campeón nacional sin necesidad de disputar los playoffs de Liga 1. Para cumplirlo, el elenco victoriano trabaja a las órdenes de Pablo Guede, quien ya bosqueja su oncena para esta segunda parte del año.

De acuerdo con lo informado por José Varela en el programa Linkeados, el cuadro íntimo mantendrá la base del once que supo llevarse el primer torneo de la temporada, aunque hará dos cambios puntuales. Esto se puede deducir a partir de los partidos de práctica que se han disputado.

Alianza Lima viene de conquistar el Torneo Apertura

Jesús Castillo ha venido reemplazando a Alan Cantero. Recordemos que el volante nacional jugó de titular el partido ante Los Chankas y le dio más presión a la salida del rival. Esa volante estaría complementada por Esteban Pávez y Fernando Gaibor, el ancla y el generador de fútbol.

Además, Federico Girotti se perfila para ser el ‘9’ titular, en lugar de Paolo Guerrero. Recordemos que el artillero argentino cerró el Apertura anotando ante FC Cajamarca en la altura y llegó a los dos tantos con la divisa blanquiazul (el otro se lo marcó a CD Moquegua en Matute).

Cabe señalar que Alianza Lima solo ha incorporado a un futbolista para el Clausura. Nos referimos a Cristian Neira, jugador que regresó tras ser pedido por el comando técnico y que en la primera parte de la temporada jugó con Atlético Grau.

Alianza Lima y su alineación con miras al Torneo Clausura

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pávez, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.