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Salió campeón con Sporting Cristal y ahora elogió a Cienciano, rival de Liga 1: "Club grande"
Futbolista salió campeón del fútbol peruano junto a Sporting Cristal, sin embargo eso no le importó y elogió a Cienciano como un club grande.
Sporting Cristal ha contado con varios futbolistas que, después de su paso por la institución, lograron destacarse al proclamarse campeones del fútbol peruano. Uno de esos casos es el de Carlos Cabello, quien, tras conquistar el título en 2020 con el conjunto celeste, ahora expresó ahora su admiración por Cienciano del Cusco.
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Futbolista se fue campeón de Sporting Cristal y ahora elogió a Cienciano, rival de Liga 1
Cabello, campeón de la Liga 1 con Cristal, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Cienciano y no dudó en destacar la grandeza del conjunto cusqueño. El futbolista aseguró que afronta este desafío con mucha ilusión y el deseo de estar a la altura de las expectativas.
Durante su presentación, el lateral llenó de elogios al 'Papá' y dejó en claro la importancia que tiene el club en el fútbol peruano. "Estoy muy feliz de poder llegar a Cienciano, un equipo grande del fútbol peruano", manifestó el exjugador rimense.
Carlos Cabello jugó en Sporting Cristal y ahora será futbolista de Cienciano
Además, Cabello resaltó su polifuncionalidad dentro del campo y señaló que buscará adaptarse lo antes posible al estilo de juego del equipo. "Me caracterizo por la velocidad y por ir siempre al ataque. Puedo jugar de lateral derecho, de extremo o de interior", explicó.
El nuevo futbolista del elenco imperial también reveló que su integración al plantel ha sido muy positiva desde el primer día. En ese sentido, destacó el recibimiento de sus nuevos compañeros y la confianza que le transmite el comando técnico para afrontar este nuevo reto.
"El plantel me ha recibido de la mejor manera y al profesor lo conozco muy bien. Tiene una idea muy clara de juego y quiero adaptarme lo más rápido posible al equipo", concluyó Cabello, quien espera convertirse en una pieza importante de Cienciano para el Torneo Clausura y los demás objetivos de la temporada.
¿Cómo le fue a Carlos Cabello en Sporting Cristal?
Carlos Cabello llegó a Sporting Cristal en 2020 y, después de dos temporadas en el club rimense, consiguió coronarse campeón tras superar a Universitario de Deportes en la final. En 2021 fue cedido primero a Sport Boys y posteriormente a Cantolao. No obstante, a inicios de 2023 se cerró su etapa en la institución celeste, luego de que César Vallejo concretara su fichaje. En esos periodos disputó 17 encuentros y no convirtió goles.
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