Sporting Cristal emociona a hinchas y se interesa en firmar a ex Alianza Lima: "Contrato"

Sporting Cristal es uno de los clubes que más requiere refuerzos para el segundo tramo de la temporada, en el que está obligado a pelear por el título del Torneo Clausura y, a su vez, a escalar posiciones en la tabla. En medio del mercado de pases, se conoció que la dirección deportiva está interesada en concretar la firma de un ex Alianza Lima.

Sporting Cristal emociona a hinchas y se interesa en firmar a ex Alianza Lima

Se trata del defensa Miguel Araujo, quien es considerado como uno de los referentes actuales dentro del plantel rimense. El zaguero nacional es uno de los pilares en el esquema de Sporting Cristal y uno de los jugadores más destacados en medio del bajo nivel que evidenció el equipo en el Apertura.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la directiva de la escuadra bajopontina está sumamente contenta con el nivel que ha mostrado Araujo desde su llegada al club y ya trabaja para presentarle una oferta de renovación y que se mantenga en el equipo.

Sporting Cristal quiere renovar el contrato de Miguel Araujo hasta 2027.

Cabe señalar que el contrato del jugador de 31 años vencerá a finales de esta temporada. Por ello, Sporting Cristal está esperanzado en concretar su permanencia por lo menos hasta finales de 2027, con la opción de extenderlo por otra temporada adicional si logra cumplir ciertos objetivos.

Además, la cúpula de Cristal considera que la permanencia de Miguel Araujo es vital para salvaguardar la base principal del equipo, en la búsqueda de obtener protagonismo para pelear por el título nacional.

Números de Miguel Araujo con Sporting Cristal

Miguel Araujo llegó a Sporting Cristal en la temporada 2025 y rápidamente se consagró como titular indiscutible. Con los rimenses, el zaguero nacional ha jugado 31 partidos, en los que ha logrado marcar cuatro goles. Además, ha sido vital para darle jerarquía a la defensa.

Miguel Araujo jugó en Alianza Lima

Miguel Araujo llegó a las filas de Alianza Lima en la temporada 2014, donde logró un gran rendimiento y terminó convirtiéndose en titular. Su desempeño incluso le valió la convocatoria a la selección peruana.

Con los blanquiazules se mantuvo durante cuatro temporadas, en las que jugó 137 partidos, logró marcar cinco goles y la misma cantidad de asistencias. En agosto de 2018 se marchó cedido a Talleres de Córdoba, club que terminó comprando su pase.