Juan Manuel Cuesta reveló detalles de conversación con referentes de Cristal: "Tuve mensajes de..."

Juan Manuel Cuesta dio sus primeras palabras en una reciente conferencia como nuevo jugador de Sporting Cristal. Cuesta llega como flamante refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1. El colombiano se suma al conjunto del Rímac como una de las principales apuestas del equipo que está formando Roberto Mosquera para esta segunda parte del año.

En ese sentido, el extremo izquierdo dio a conocer detalles sobre una conversación que tuvo con referentes del cuadro rimense como Yoshimar Yotún, Leandro Sosa y Hernán Barcos, a quien ya había enfrentado cuando jugaba en Independiente Medellín.

Juan Manuel Cuesta reveló detalles de conversación con referentes de Sporting Cristal

El jugador de 24 años manifestó que llegó desde su llegada a Sporting Cristal pudo conversar con estos jugadores, reconociendo que este buen ambiente lo ayudarán para que su adaptación sea la más rápida y no dudó en manifestar que ha tenido compañeros que le han hablado muy bien del club.

"Desde el primer momento en que aterricé tuve mensajes de Yoshimar y Sosa; además, estuve enfrentando a Hernán (Barcos) en Medellín. La verdad, la calidez que tiene este plantel ha sido muy importante para mi adaptación. He tenido varios compañeros que me han hablado muy bien de aquí y, al llegar y conocer el corazón de cada uno de los integrantes que hay acá, eso ha sido lo primordial. Creo que cada día me estoy adaptando lo más rápido posible" señaló en conversación con los medios.

Juan Manuel Cuesta fue presentado como nuevo futbolista de Sporting Cristal

Trayectoria de Juan Manuel Cuesta