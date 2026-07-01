Campeón en Colombia impacta al lucirse entrenando en La Florida con Sporting Cristal: "Con todo"

Ilusión en el Rímac. Sporting Cristal se enfoca en poder destacar en el Torneo Clausura para hacer olvidar el mal rendimiento que evidenciaron en el primer semestre de la temporada. Por ello, el club se ha movido con los refuerzos en el mercado y, en medio de ello, los hinchas se ilusionaron al ver a un laureado delantero en los trabajos del equipo.

Campeón en Colombia impacta al lucirse entrenando en La Florida con Sporting Cristal

Uno de los fichajes que más ha despertado las expectativas en la hinchada rimense es Juan Manuel Cuesta, delantero colombiano que llega para ocupar el puesto de extremo izquierdo y potenciar a Sporting Cristal. El jugador ya fue presentado oficialmente.

El extremo de 24 años llegó a las inmediaciones de La Florida, donde pasó evaluaciones médicas y realizó trabajos en el gimnasio. No obstante, pese a ser su primer día en el club, también saltó al campo de juego para unirse a los entrenamiento con el resto de sus compañeros.

De igual manera, Juan Manuel Cuesta tuvo la oportunidad de practicar fútbol con el resto del plantel, donde se le vio sumamente activo y dejó destellos de su talento en su primera práctica.

Juan Manuel Cuesta fue campeón en el fútbol colombiano

Juan Manuel Cuesta inició su carrera deportiva en las filas de las divisiones menores de Independiente Medellín, club donde fue ascendido hasta el primer equipo. Precisamente, con el club obtuvo dos título de la Copa de Colombia en las temporadas 2019 y 2020.

Cabe señalar que perteneció a esta escuadra hasta inicios de 2025, donde concretó su llegada a las filas de la Universidad Central de Venezuela.