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Sporting Cristal puede remecer el mercado con portero de nacionalidad croata para el Clausura 2026

En medio de este mercado de pases de la Liga 1 2026, se pudo conocer que Sporting Cristal puede dar el batacazo e incorporar golero de nacionalidad croata.

Diego Medina
Sporting Cristal puede sorprender con golero que cuenta con nacionalidad croata.
Sporting Cristal puede sorprender con golero que cuenta con nacionalidad croata. | Foto: X Sporting Cristal
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Sporting Cristal es uno de los clubes que genera altas expectativas en este mercado de pases de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Uno de los puestos más comentados en los últimos días es el del guardameta. Por ello, ahora se conoció que existe la posibilidad de iniciar gestiones para incorporar a un portero con nacionalidad croata, si así lo decide la dirección deportiva celeste.

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Sporting Cristal puede incorporar portero con nacionalidad croata

Según se pudo apreciar en el reconocido portal Transfermarkt, Sporting Cristal tiene una larga lista de futbolistas cedidos a varios clubes del balompié nacional. Uno de ellos es el portero Iván Spoljaric, de 20 años, quien cuenta con nacionalidad croata y defiende los colores de la Universidad San Martín en la Liga 2.

Su contrato indica que estará cedido durante todo el 2026 en el elenco de Santa Anita; sin embargo, la dirección deportiva, en conversación con Roberto Mosquera, puede optar por cortar el préstamo para que se incorpore al primer equipo celeste y compita con Diego Enríquez.

Sporting Cristal

Iván Spoljaric es un portero que cuenta con nacionalidad croata y que pertenece a Sporting Cristal.

Con 1,94 metros de altura y mucha proyección por delante, está claro que es una de las alternativas que maneja Sporting Cristal en caso de que desee sumar nuevos nombres en la portería profesional a estas alturas de la temporada 2026.

¿En qué clubes ha jugado Iván Spoljaric?

Iván Spoljaric es uno de los porteros de las canteras de Sporting Cristal que se sumó al plantel en 2023. Luego, fue cedido a diversos clubes nacionales, como FCR San Antonio, Valle Sagrado y la Universidad San Martín.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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