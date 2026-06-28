Con Sporting Cristal: Los clubes que clasificaron a los octavos de la Copa de la Liga 2026

La fase de grupos de la Copa de la Liga 2026 entra en su jornada decisiva y, hasta el momento, ya son 13 los equipos que aseguraron su clasificación a los octavos de final. Entre las principales sorpresas destacan las tempranas eliminaciones de Universitario de Deportes y Alianza Lima, que no lograron ganar ninguno de sus encuentros, mientras que Sporting Cristal avanzó con puntaje invicto.

Los equipos que clasificaron a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

El conjunto rimense fue el único de los tres grandes que superó la primera ronda del torneo, mientras que cremas e íntimos quedaron fuera pese a afrontar el certamen con planteles alternos.

En el Grupo B, otro de los golpes lo protagonizaron Juan Pablo II y Comerciantes Unidos, ambos clubes de Liga 1, que fueron eliminados tras ser superados por ADA de Jaén. Además, Alianza Atlético y Cienciano finalizaron la fase con campaña perfecta, mientras que Los Chankas sellaron su clasificación sin recibir un solo gol.

Alianza Atlético, Cienciano, Sporting Cristal y Los Chankas son algunos de los clasificados a octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Los clasificados a octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Alianza Atlético

Carlos A. Mannucci

ADA de Jaén

UTC

Atlético Grau

Pirata FC

Sport Huancayo

ADT de Tarma

Cienciano

Los Chankas

Sport Boys

Sporting Cristal

Comerciantes FC

Los 3 clubes que faltan clasificar a octavos de la Copa de la Liga 2026

En el Grupo F, Deportivo Garcilaso (1 punto) y Binacional (3 puntos) se enfrentarán desde las 3:15 p. m., con un boleto directo a la siguiente ronda en juego. Por su parte, FBC Melgar recibirá a CD Moquegua a la 1:00 p. m. por el Grupo H, donde también compite EGB Tacna Heroica. De esa serie saldrán los dos últimos clasificados: el líder del grupo y el segundo mejor ubicado que accederá a los octavos de final.