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Héctor Cúper respalda a Andy Polo y Edison Flores: serán titulares en la 'U' para el Clausura

Héctor Cúper ratifica a Polo y Flores como titulares en Universitario y busca que recuperen su mejor nivel para fortalecer al equipo en el Torneo Clausura.

Redacción Líbero
Andy Polo y Edison Flores continuarán como titular en el Clausura.
Andy Polo y Edison Flores continuarán como titular en el Clausura. | LÍBERO | Universitario
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Héctor Cúper mantiene su respaldo a dos de los referentes de Universitario de Deportes. El técnico argentino ratificó su confianza en Andy Polo y Edison Flores, quienes seguirán siendo titulares para afrontar el Torneo Clausura.

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El entrenador considera que ambos aún tienen mucho por aportar gracias a su experiencia, liderazgo y conocimiento de la institución. Por ello, apuesta por recuperar la mejor versión de dos piezas fundamentales del tricampeonato crema.

Durante los entrenamientos, Cúper ha trabajado de manera cercana con ambos futbolistas para potenciar su rendimiento físico y futbolístico, a fin de que vuelvan a marcar diferencias en los momentos decisivos.

La intención del comando técnico es que Polo y Flores recuperen el nivel que los convirtió en figuras del equipo. Está convencido de que su resurgimiento fortalecerá el funcionamiento colectivo.

Con esta decisión, Universitario apunta a potenciar su base de referentes de cara al Torneo Clausura y confía en que la experiencia de ambos jugadores será clave para alcanzar los objetivos del segundo semestre.

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