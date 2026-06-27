Se fue de Universitario de Deportes y ahora firmó por Los Chankas: "Bienvenido a casa"

Universitario de Deportes ha contado con diversos futbolistas que no lograron cumplir su sueño de jugar profesionalmente con el club merengue a pesar de pertenecer en las divisiones menores. Ese es el caso de Axel Chávez, quien tras irse del equipo crema ahora es nuevo jugador de Los Chankas.

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Futbolista salió de Universitario de Deportes y ahora fichó por Los Chankas

Los Chankas hicieron oficial la presentación de Chávez, quien, después de su paso por una temporada en Sport Huancayo, volvió al conjunto de Andahuaylas para encarar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Axel Chávez, ex Universitario de Deportes, es nuevo jugador de Los Chankas

Cabe destacar que el lateral izquierdo ya formó parte de la plantilla del club andahuaylino en la Liga 2 en 2023, competición en la que, por su sobresaliente rendimiento, logró el ascenso y se coronó campeón de la temporada.

“¡Bienvenido de regreso a casa, Axel Chávez! Un jugador que forma parte de nuestra historia y de aquel ascenso que marcó a toda la Nación Chanka, vuelve para seguir defendiendo estos colores con entrega, compromiso y corazón. Sabemos que eres un guerrero y que darás todo en la cancha por este escudo, por Apurímac y por nuestra gente”, escribió el club de Andahuaylas.

Con la llegada de Axel Chávez, Los Chankas intentarán imitar lo logrado en el Torneo Apertura y, especialmente, proclamarse vencedores del segundo certamen de 2026 para después disputar el título nacional de la Liga 1.

Axel Chávez jugó en Universitario de Deportes

¿Cómo le fue a Axel Chávez en Universitario de Deportes?

Axel Chávez empezó su carrera futbolística en la Sub-20 de Universitario de Deportes y, tras su buen rendimiento, fue promovido a la reserva y luego al plantel principal en 2018. En esa temporada, el defensor debutó en la Primera División durante el Torneo Apertura. Sin embargo, ante la falta de oportunidades, terminó cedido a Cienciano en 2019 y luego fue fichado por Carlos Mannucci en 2021.