Horacio Benincasa, ex Universitario, remece el mercado y firmó por campeón peruano: "Préstamo"

Horacio Benincasa es recordado por los hinchas de Universitario de Deportes como uno de los jugadores más aguerridos que pasaron por el club en los últimos años. Sin embargo, con el paso de las temporadas, el defensor decidió cambiar de equipo y ahora será presentado como flamante jugador de un club que salió campeón del fútbol peruano: estamos hablando de ADT.

Horacio Benincasa, exfutbolista de Universitario de Deportes, fichó por campeón peruano

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Benincasa pasará a ser nuevo jugador de la Asociación Deportiva de Tarma (ADT) en calidad de préstamo hasta diciembre de 2026, luego de su etapa en Deportivo Garcilaso.

Horacio Benincasa, exjugador de Universitario, es flamante fichaje de ADT de Tarma

“Horacio Benincasa es nuevo jugador de ADT. El defensor llega a préstamo hasta fines de 2026, procedente de Deportivo Garcilaso”, reveló el comunicador de L1MAX y A presión en su cuenta de X, antes Twitter.

Horacio Benincasa jugó a inicios del 2026 en Garcilaso del Cusco tras llegar de Alianza Atlético. Durante seis meses disputó 15 de 17 partidos en el Torneo Apertura de la Liga 1 y no logró anotar para su equipo.

Anteriormente, el volante de 32 años había jugado en distintos clubes como Cusco FC, Carlos A. Mannucci, Universitario, Real Garcilaso, Ayacucho FC, Inti Gas, EGB y en las divisiones menores de Tottenham.

¿Cómo le fue a Horacio Benincasa en Universitario de Deportes?

Tras su buena campaña en Ayacucho FC en 2014, Horacio Benincasa llegó a Universitario de Deportes para el 2015, donde jugó 5 temporadas hasta fines del 2019 para luego fichar por Real Garcilaso. En total, el zaguero disputó 136 partidos y anotó 8 goles con la camiseta merengue.