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Se confirmó si Wiliam Carvalho será flamante refuerzo de Universitario: "Ya decidió"
William Carvalho era una de las opciones para reforzar a Universitario para el Torneo Clausura y se definió si el portugués finalmente recalará en el cuadro de Ate.
Universitario sigue en la búsqueda del volante de contención y son varios los nombres que han surgido en las últimas semanas. Uno de los apuntados en la agenda era William Carvalho, exseleccionado de Portugal que actualmente viene buscando club para afrontar el segundo semestre de la temporada. ¿El excompañero de Cristiano Ronaldo finalmente recalará en Ate?
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De acuerdo a la información difundida por Gustavo Peralta, a través del canal de YouTube de Linkeados, el luso finalmente ha decidido cortar diálogos con la dirigencia del elenco ‘crema’.
"Con William Carvalho, que no fue pedido por Cúper, según tengo entendido, que conversé con el entorno que lo maneja, la 'U' volvió a llamar para ver un tema de métricas, pero el jugador ya decidió no avanzar más con la 'U', si así quisieran avanzar en los próximos días", dijo el citado periodista.
Asimismo, la razón es que Carvalho ha visto que no es la prioridad en el elenco ‘merengue’ y decidió buscar nuevos horizontes, por lo que quedó descartada su llegada al fútbol peruano.
"Entiendo que no era la opción principal de la 'U', pero si se le caen las opciones y recién ven a Carvalho, tampoco, porque ya vio que no hay un convencimiento por él y ya está apuntando a otro lado", agregó Peralta.
Video: Linkeados.
Universitario sigue buscando un ‘6’ para el Clausura
Universitario tiene como prioridad contratar un volante de contención para el Torneo Clausura. Esteban Rolón quedó descartado porque decidio permanencer en Argentina, a esto se suma lo de William Carvalho y Mateus Uribe, otro con el que no se llegó a un acuerdo.
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