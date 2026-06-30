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Universitario tomó decisión sobre fichar a Piero Quispe tras quedar desvinculado de Pumas: "Negociación"
Piero Quispe se desvinculó totalmente de Pumas de México, por lo que la opción de llegar a Universitario ha despertado la ilusión de los aficionados.
Uno de los jugadores que ha causado asombro en las últimas horas es Piero Quispe. No solo se conoció que su préstamo a Sydney FC concluyó, sino que ahora se desvinculó totalmente de Pumas de México para quedar totalmente libre a estas alturas del mercado de pases 2026. Bajo esa premisa, se conoció la postura de Universitario de Deportes al ser una posibilidad de contratar a su exfigura.
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Universitario toma decisión sobre Piero Quispe
Recientemente, Universitario de Deportes ha decidido no presentar alguna oferta por Piero Quispe y hace esfuerzos por consolidar su equipo para esta temporada 2026. Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Modo Fútbol', no existe negociación entre club y jugador, más aún al saber que el deseo del volante nacional es seguir su carrera en el exterior.
Eso sí, no se descarta que más adelante la institución merengue tenga la intención de incorporar nuevamente a Piero Quispe en un futuro mercado de pases, pero hasta la fecha no ha existido algún acercamiento con miras al Torneo Clausura 2026.
"Lo de Piero Quispe. Quedó libre de Pumas de México. Ya no tiene vínculo. Esto no significa de ninguna manera de que el jugador va a llegar a Universitario. En este momento, no hay ninguna negociación con la 'U'. Entiendo que no es así, que su futuro está afuera, salvo que la 'U' quiera poner una muy fuerte opción económica en la mesa. Hasta el momento no se ha dado. No es que en las próximas horas la 'U' va a presentar una oferta por Piero Quispe, salvo esto suceda, lo informaremos. Hasta el momento la situación es esta", manifestó Gustavo Peralta.
Piero Quispe tiene pensado seguir su carrera en el exterior.
¿Cuál es el valor de Piero Quispe?
Según informa el portal 'Transfermarkt', Piero Quispe tiene un valor de mercado de 1.8 millones de euros a sus 24 años. Su mejor registro fue en la edición 2024 en el que llegó a tener una cifra de 2.8 millones de euros cuando jugaba por Pumas UNAM.
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