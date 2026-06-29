¿José Carabalí no va más en Universitario? Lo último que se sabe en medio del mercado de pases

Universitario de Deportes es uno de los clubes que viene trabajando día a día con miras al reinicio del Torneo Clausura 2026. Bajo la dirección de Héctor Cúper, la delegación crema quiere llegar en óptimas condiciones para conseguir el anhelado tetracampeonato. En medio de ello, no solo se ha hablado de refuerzas en el elenco merengue, sino de posibles salidas como el de José Carabalí.

¿José Carabalí no va más en Universitario?

En las últimas horas, el periodista Mauricio Loret de Mola reveló que hay un fuerte interés de Liga de Quito (LDU) por conseguir el fichaje de José Carabalí a estas alturas de la temporada 2026. De hecho, indica que ya ha habido comunicación con el entorno del carrilero izquierdo para ver las posibilidad de incorporarlo al primer equipo.

Se sabe que el conjunto ecuatoriano no solo viene destacando en su respectiva liga, sino que es uno de los equipos que logró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Una gran chance para Carabalí a sus 29 años, en el que podría dar un gran salto en su carrera profesional.

"Entiendo que el interés de LDU por José Carabalí es grande. Desde el equipo ecuatoriano ya hablaron con su entorno para buscar que regrese al fútbol de su país. ¿La U podrá frenar su salida? Gustavo Peralta anticipó posible salida de Carabalí. Horas claves. ¿Qué pasaría con Silveira?", se lee en el tweet del periodista.

José Carabalí en una incertidumbre por su continuidad en Universitario.

De momento, el mismo futbolista ha expresado que se piensa quedar en Universitario hasta finalizar su contrato, pero el mercado de pases viene presentando cambios inesperados que podrían cambiar el destino del carrilero crema.

"No sé nada de eso, eso es mentira (sobre si podría dejar Universitario). El partido ante Grau es una práctica importante para el club, sabemos que tenemos que regalarle alegrías al hincha crema", declaró el pasado 27 de junio José Carabalí a Raúl Chávez.