Se revelaron detalles del incierto futuro de José Carabalí en Universitario: “Va a haber noticias…”

Universitario estaría por cambiar sus planes para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 si se llega a dar la salida de José Carabalí. Y es que, en las últimas horas, los rumores sobre que el ecuatoriano deje Ate para regresar a su país se han intensificado. Bajo este sentido, se conocieron detalles sobre este incierto futuro que mantiene Carabalí, quien hace unos días ilusionó a los hinchas al mencionar que todo esto era mentira.

¿José Carabalí dejará Universitario?

Hace unos días se conoció que LDU Quito está interesado en el fichaje del lateral izquierdo. Sin embargo, de acuerdo con Gustavo Peralta, se conoció que a esta situación también se sumarían temas familiares que harían que el jugador regrese a su país para poder continuar su carrera.

“Lo que yo sé es que es un tema personal y que esto conllevaba a que vuelva a su país para seguir jugando al fútbol, y por eso ha aparecido la posibilidad de un equipo en específico. En Universitario saben del tema. Ahí hay un tema por negociar, pero es un tema netamente personal y, debido a esto, Carabalí tiene que ver la manera de seguir jugando al fútbol allá”.

Además, el periodista complementó señalando que en los próximos días, se conocerá detalles del futuro de Carabalí.

“Tengo entendido que este fin de semana va a haber noticias sobre el futuro de Carabalí. La ‘U’ ha tratado de ver cómo hacer para que esta situación no se traslade a una salida, a pesar de este problema, pero esto no ha sucedido y la situación está casi definida. En su entorno se comenta que mañana es un día definitivo”, sentenció.

Cabe señalar que de momento, se dejó en claro que no hay nada confirmado, se espera que Universitario emita una respuesta al respecto.

¿Hasta cuando tiene contrato José Carabalí con Universitario?

Cabe señalar que el jugador mantiene vínculo con Universitario hasta finales de 2027, por lo que, de querer salir del club estudiantil, se espera que deje un buen monto económico para el club.