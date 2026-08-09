Alianza Lima reveló la lesión que sufrió su figura en el último partido: "Desgarro muscular"

Alianza Lima sufrió la lesión de Marco Huamán en su último partido ante Sport Boys por la jornada cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1; sin embargo, no es la única delegación blanquiazul en sufrir una baja importante, ya que en la Liga Femenina, las íntimas informaron sobre el estado físico de una de las jugadoras tras padecer un fuerte golpe: estamos hablando de Nisa Marquinez.

Alianza Lima reveló la lesión que sufrió figura del club en el último partido

Alianza informó en su parte médico que Marquinez presentó una molestia en el posterior del muslo derecho durante el encuentro ante Flamengo FBC por la tercera jornada del Clausura de la Liga Femenina 2026.

Nisa Marquinez sufrió desgarro muscular y será baja de Alianza Lima Femenino

Ante ello, el club blanquiazul realizó un examen médico en donde el resultado salió negativo para la jugadora, ya que fue diagnosticada con desgarro muscular en el muslo posterior derecho.

Por eso, Nisa Marquinez ahora será baja para los próximos partidos de Alianza Lima en la primera división del fútbol femenino y estará en plena rehabilitación para superar su fuerte lesión.

“Nisa Marquinez: Presentó una molestia en la región posterior del muslo derecho durante el último partido. Tras los exámenes realizados, se diagnosticó un desgarro muscular en el muslo posterior derecho. Actualmente, se encuentra realizando rehabilitación física bajo el seguimiento del Departamento Médico”, afirmó el club íntimo en un comunicado.

Alianza Lima Femenino tiene 2 bajas más aparte de Nisa Marquinez

Aunque Marquinez es la más reciente baja por lesión en Alianza Femenino, también continúan en proceso de recuperación otras dos jugadoras: hablamos de Heidy Padilla y Lucerito Huamán.

Ambas deportistas prosiguen con sus procesos de rehabilitación. Por su parte, Padilla presenta una evolución favorable tras la cirugía de autoinjerto de cartílago rotuliano en la rodilla derecha, mientras que Huamán también continúa avanzando luego de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.