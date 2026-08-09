Luciano Nequecaur dejó rotundo mensaje tras lesión de Marco Huamán: "De bruto..."

Sport Boys y Alianza Lima empataron 1-1 en el Estadio Nacional por la Fecha 4 del Torneo Clausura. Más allá de que ambos equipos repartieron puntos, la atención se centró en la lesión de Marco Huamán, quien tuvo que salir del campo a los 10 minutos de juego por un fuerte pisotón del delantero rosado, Luciano Nequecaur. Tras este incidente, el artillero argentino rompió su silencio y reveló que pudo conversar con el lateral íntimo tras el final del encuentro.

¿Qué dijo Luciano Nequecaur sobre la lesión de Marco Huamán?

En declaraciones a la prensa, Luciano Nequecaur se mostró arrepentido por la desafortunada jugada que terminó en la lesión de Marco Huamán y señaló que fue a pedirle disculpas al finalizar el partido. Asimismo, aseguró que nunca tuvo mala intención de perjudicar a su colega, a quien le deseó una pronta recuperación.

"Le fui a pedir disculpas (a Huamán) terminando el partido, porque de bruto nomás ahí lo pisé y él se dobla el tobillo. No fue de mala intención y por eso le fui a pedir disculpas. Esperemos que no sea nada y se recupere pronto", manifestó el atacante de la 'Misilera' a su salida del Estadio Nacional.

Marco Huamán salió lesionado del partido entre Sport Boys y Alianza Lima.

Marco Huamán se retiró en muletas

El defensor de 23 años fue captado saliendo del estadio con una bota ortopédica en su tobillo derecho y utilizando unas muletas para poder desplazarse, mientras era acompañado por integrantes del cuerpo médico de Alianza Lima. En las imágenes difundidas por redes sociales se puso en evidencia la dificultad que tiene para andar por sus propios medios, situación que mantiene a la hinchada en vilo.

¿Cuál es la lesión que padece Marco Huamán?

Cabe precisar que, hasta el momento, el club no ha emitido ningún comunicado sobre el diagnóstico exacto de la lesión de Huamán ni su plazo estimado de recuperación. No obstante, según informó el periodista José Varela a través de su canal de YouTube, el jugador padece un esguince de segundo grado en el tobillo y estaría casi un mes sin poder jugar: "Marco Huamán estará fuera 3 semanas por una dura lesión (esguince de tobillo grado 2) durante el duelo con el cuadro rosado.", señaló el comunicador.