Ex Universitario reveló su deseo de jugar en Sport Boys para el 2027: "Lo anhelo"

Sport Boys está a un año de cumplir los 100 años de fundación como club y por eso varios jugadores revelan su deseo de formar parte del equipo para la temporada 2027. Es por eso que un exjugador de Universitario de Deportes confesó que desea jugar en el cuadro chalaco: estamos hablando de Jesús Barco.

Exfutbolista de Universitario reveló su deseo de jugar en Sport Boys para el 2027

En medio de su llegada al Estadio Nacional para alentar al cuadro rosado ante Alianza Lima, Barco fue abordado por el medio Inka Digital TV en donde le consultaron de forma directa sobre su actualidad futbolística y si tiene ganas de formar parte nuevamente del Boys ya que está cerca de su aniversario número 100.

El mediocampista señaló que, para volver al fútbol profesional, primero debe resolver asuntos personales y después ponerse en forma para poder ser fichado por un equipo de Primera División.

Jesús Barco confesó su deseo de volver a jugar en Sport Boys

Asimismo, Jesús Barco aseguró que le encanta la idea de volver a Sport Boys como futbolista ya que la temporada 2027 será un año especial para todos los habitantes del Callao, ya que los chalacos cumplen 100 años de fundación.

"Para volver tengo que estar compitiendo, así que mientras no juegue no puedo pensar en algo que todavía no tengo definido... Estoy solucionando un tema personal y espero que tras eso pueda volver a las canchas", aseguró en primera instancia.

"Obviamente lo anhelo. Aparte se vienen los 100 años del club, que es algo muy especial, así que a uno también le gustaría estar", finalizó el exjugador de Universitario de Deportes.

¿Cómo le fue a Jesús Barco en Sport Boys?

Luego de su paso por Universitario y Carlos A. Mannucci, Jesús Barco llegó en 2022 a Sport Boys, club del cual es hincha e hizo divisiones menores. En el cuadro chalaco estuvo jugando hasta el 2024 en donde no logró salir campeón, sin embargo disputó 64 partidos y anotó 10 goles.