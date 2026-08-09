Alianza Lima tiene por obligación seguir obteniendo triunfos para encaminarse al título del Torneo Clausura 2026 y seguir en carrera al título nacional. En la cuarta jornada, la escuadra blanquiazul se enfrentó a uno de los rivales más complicados del campeonato pero terminó quedándose con los tres puntos.

Alianza Lima venció 2-0 a complicado rival y se ilusiona con el título del Torneo Clausura

La delegación femenina de Alianza Lima continúa destacando y ahora las hinchas celebraron la última victoria por 2-0 ante CD Yanapuma, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

El equipo dirigido por José Letelier sabe que no tiene margen de error si quiere encaminarse al título y forzar una final nacional. Por ello, tenía la obligación de imponerse como local ante el cuadro de provincia y así lo hizo gracias a los goles de Estefanía González y Adriana Lúcar.

Alianza Lima venció 2-0 a Yanapuma por el Torneo Clausura de la Liga Femenina

Las íntimas no tuvieron un buen inicio de partido, pues se encontraron con un rival sólido y la falta de eficacia les pasó factura, por lo que se fueron al descanso con el marcador igualado. Sin embargo, en la segunda mitad tuvieron que pasar varios minutos para que, a los 70’, Estefanía González desatara la felicidad y encaminara a su equipo hacia el triunfo.

La faena no terminaría allí, pues apenas cinco minutos después, la delantera Adriana Lúcar amplió la ventaja y volvió a reencontrarse con el gol. Con una diferencia favorable en el marcador, Alianza Lima bajó las revoluciones y terminó controlando el partido para quedarse con los tres puntos.

Alianza Lima es uno de los líderes del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima ya suma 12 puntos en el campeonato y momentáneamente es líder del campeonato, aunque deberán esperar el resultado de Sporting Cristal ante Universitario. Así marcha la disputa por el liderato: