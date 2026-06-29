Se confirmó si Universitario romperá el mercado fichando a Esteban Rolón para el Torneo Clausura

Universitario de Deportes ya planifica su plantel para el inicio del Torneo Clausura 2026, en la que aspira a conquistar el título y encaminarse al tetracampeonato de la Liga 1. Con ese objetivo en mente, la dirección deportiva apuntaba a reforzar su mediocampo con Esteban Rolón, quien venía sosteniendo conversaciones con el club y recientemente se conoció si finalmente llegará a Ate.

¿Universitario fichará a Esteban Rolón para el Torneo Clausura 2026?

El periodista deportivo Gustavo Peralta reveló nuevos detalles del estado de las negociaciones entre la directiva de Universitario y el futbolista Esteban Rolón, una de las opciones que barajeaba el club para potenciar su mediocampo en el segundo tramo de la temporada.

Al respecto, el hombre de prensa fue contundente al asegurar que este fichaje no va a prosperar, pese a los varios días previos que venían conversando, el pivote de 31 años se mantendrá jugando en el fútbol argentino.

Esteban Rolón no llegará a Universitario para el Torneo Clausura

“Esteban Rolón finalmente no llegará a Universitario de Deportes. El volante se queda en el fútbol argentino”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

De esta forma, salvo alguna sorpresa de último minuto, Esteban Rolón no llegará a la escuadra crema y la ‘U’ deberá evaluar a sus otras opciones para el puesto de volante que están requiriendo.

Números de Esteban Rolón esta temporada

Esteban Rolón ha venido teniendo regularidad en las filas de Aldosivi en la presente temporada donde ha sumado 14 partidos en esta campaña, sumando 843 minutos, siendo uno de los más regulares dentro del plantel en la Liga Profesional. Su contrato es válido hasta final de la presente temporada.