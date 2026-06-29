¿Piero Quispe fichará por Universitario tras rescindir con Pumas? Esto es lo que se sabe

Piero Quispe ya no es más jugador del Pumas UNAM. En las últimas horas, se reveló que el exfutbolista de Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con el cuadro felino para finalizar su vínculo que culminaba en diciembre de este año. De esta manera, el popular ‘Pierito’ quedó como agente libre para poder negociar con cualquier club.

En ese sentido, muchos hinchas cremas se preguntan si es que Universitario de Deportes podrá repatriarlo para que se convierta en el jale estrella de cara al Torneo Clausura y junto a Gianluca Lapadula logren conseguir el tan ansiado título nacional.

Sin embargo, para malas noticias de los fanáticos merengues, no hay nada de nada. De acuerdo a la información que colocó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X, “por ahora no hay nada nuevo entre Quispe y la U”.

Información sobre Piero Quispe.

Recordemos que tras su salida del Sydney FC de Australia, el nombre de Piero Quispe empezó a sonar con fuerza en Universitario de Deportes e incluso el futbolista llegó a reunirse con la administración. Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo para que se concrete su vuelta.

Además de esto, surgieron otros clubes también interesados en el volante como el San José de la Major League Soccer (MLS) y el Atlante de México. De momento, no hay noticias acerca del futuro de la ‘Joya’ de Universitario de Deportes.