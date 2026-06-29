¿Rumbo a Universitario? Piero Quispe definió su futuro profesional: "Contrato y...."

Universitario de Deportes está reforzándose para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, certamen que deberá ganar para intentar salir tetracampeón del fútbol peruano. En medio de ello, uno de los jugadores más trascendentales de los cremas en los últimos años, como lo es Piero Quispe, definió su futuro profesional.

De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo en sus redes sociales, el volante de la selección peruana se encuentra atravesando un momento complicado, ya que dejó de ser oficialmente parte del Pumas UNAM. Por ello, muchos quieren saber si volverá a tienda crema.

Pese a que tenía contrato aún, Piero Quispe decidió llegar a un acuerdo con el cuadro universitario para así rescindir del vínculo legal. De esta forma, es actualmente agente libre y puede firmar por cualquier club, incluyendo alguno de la Liga 1.

Piero Quispe es recordado con cariño en Universitario.

Lamentablemente para los hinchas de Universitario no hay información respecto a un posible retorno del mediocampista nacional al cuadro de Ate. Aunque el mercado de fichajes de cara al Torneo Clausura se encuentra abierto y cualquier cosa puede suceder.

¿Cuál es el valor de Piero Quispe?

Actualmente, Piero Quispe tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y es uno de los más elevados de su carrera profesional. Sin embargo, no es su cotización más elevada, ya que en el 2024 rondaba los 2,8 millones de euros, según el portal Transfermarkt