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Roberto Mosquera reveló detalles del nuevo fichaje en Sporting Cristal: "Cuando lo vean..."
Sporting Cristal sigue sorprendiendo a sus hinchas y ahora Roberto Mosquera dio detalles del nuevo fichaje que sumará el elenco celeste para el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal es el único club de Lima que logró avanzar a los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Los celestes quieren competir a como dé lugar en todos los torneos, más aún bajo la dirección de Roberto Mosquera. Justamente, el estratega nacional ofreció declaraciones en conferencia de prensa para señalar que se viene un gran refuerzo que impactará a los seguidores.
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Roberto Mosquera confirma fichaje de Sporting Cristal
En conferencia de prensa, el DT rimense dejó en claro que falta poco para que se incorpore el colombiano Juan Manuel Cuesta, quien viene de tener actuaciones destacadas con Universidad Central de Venezuela en la liga local y la Copa Sudamericana. Resaltó sus cualidades y espera que trabaje a la par de los demás futbolistas.
"(Juan Manuel) Cuesta es un buen jugador. Juega por izquierda siendo derecho o juega por derecha también. Es un jugador rápido, potente... y es lo que tengo que decir. Después ustedes cuando lo vean sacarán sus conclusiones, y también hay información de él en Youtube.", declaró Roberto Mosquera en conferencia de prensa.
De esta manera, el equipo del Rímac no deja nada al azar y espera con ansias que, poco a poco, se anuncien nuevos nombres sobre la base de la evaluación de Roberto Mosquera durante estos días de entrenamiento con el primer equipo celeste.
(VIDEO: Inka Digital TV)
¿En qué clubes jugó Juan Manuel Cuesta, nuevo fichaje de Sporting Cristal?
Este futbolista colombiano de 24 años llega a Sporting Cristal luego de haber pasado por clubes como:
- Independiente de Medellín (Colombia)
- Internacional de Porto Alegre (Brasil)
- Aldosivi (Argentina)
- Arsenal de Sarandí (Argentina)
- Envigado (Colombia)
- Universidad Central de Venezuela (Venezuela)
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