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Roberto Mosquera tuvo rotunda opinión sobre Hernán Barcos en Sporting Cristal: "Es un..."

En una reciente conversación con los medios, el entrenador habló sobre el 'Pirata', luego de su gran victoria en la Copa de la Liga.

Antonio Vidal
Roberto Mosquera tuvo rotunda opinión sobre Hernán Barcos en Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media/Sporting Cristal
Roberto Mosquera tuvo rotunda opinión sobre Hernán Barcos en Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Jax Latin Media/Sporting Cristal
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Sporting Cristal se viene preparando de la mejor manera posible para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por ello, muchos de los jugadores que disputarán este certamen vienen teniendo minutos en la Copa de la Liga, donde clasificaron a la siguiente etapa tras vencer 2-0 a Unión Comercio.

Tras el partido, Roberto Mosquera, en conversación con los medios, fue consultado sobre Hernán Barcos, quien, si bien aún no debuta con la camiseta celeste, fue el flamante refuerzo de los rimenses para esta segunda etapa del año. Se le preguntó cómo lo ve en los entrenamientos.

Juan Manuel Cuesta se convirtió en el nuevo fichaje celeste.

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Roberto Mosquera tuvo rotunda opinión sobre Hernán Barcos en Sporting Cristal

Para el entrenador, Barcos es un ejemplo a seguir, pues, a pesar de su edad, no ha perdido la técnica que debe tener un delantero. Por eso, Mosquera no dudó en llenarlo de elogios.

Nos sigue sorprendiendo, es un profesional de primer nivel y no ha perdido ni un ápice de técnica. Entrenarlo es disfrutar todos los días, porque los de menos edad lo están viendo y se comprometen más”, fueron las palabras del DT en conversación con los medios.

Roberto Mosquera

Roberto Mosquera volvió a Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

¿Llegarán refuerzos a Sporting Cristal?

En otro momento, Mosquera habló sobre los posibles refuerzos que llegarían a Cristal y no descartó nuevas incorporaciones.

Obviamente ha habido un número de jugadores a escoger. Se está actuando con la razón, inteligentemente y van avanzando algunas conversaciones", sentenció.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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