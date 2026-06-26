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Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO por Copa de la Liga Caliente: alineaciones, hora y canal
Sporting Cristal recibe a Unión Comercio en la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga Caliente, este sábado 27 de junio a partir de las 3:15 p. m.
Sporting Cristal volverá a ser local en el estadio Alberto Gallardo. El equipo rimense, dirigido por Roberto Mosquera, recibe a Unión Comercio en la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga Caliente. El duelo se disputará este sábado 27 de junio a partir de las 3.15 p. m. y podrás seguirlo en vivo por Bicolor+ y Canal Juntos.
Para este compromiso, la institución bajopontina confirmó la lista de convocados, en la que figuran nombres importantes del primer equipo, como Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Luis Abram, Cristiano Da Silva y Juan Cruz González, entre otros.
El equipo de Mosquera buscará celebrar un triunfo en casa para asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Caliente. Como se recuerda, en los grupos que tengan cuatro integrantes solo los dos primeros clasificarán a octavos de final, mientras que en los que tengan tres solo el primero avanzará de serie. Además, se contempla sumar a los dos mejores terceros.
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