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Gol de Irven Ávila que pone el 2-0 para Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Bicolor+

Gol de Irven Ávila que pone el 2-0 para Sporting Cristal ante Unión Comercio por la Copa de la Liga

Tras una buena jugada desde la banda, el delantero se encontró con un balón suelto dentro del área y no dudó en sacar un fuerte disparo raso para poner el 2-0 a favor de Cristal.

Antonio Vidal
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