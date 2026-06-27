Gol de Irven Ávila que pone el 2-0 para Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/Bicolor+

Gol de Irven Ávila que pone el 2-0 para Sporting Cristal ante Unión Comercio por la Copa de la Liga

Tras una buena jugada desde la banda, el delantero se encontró con un balón suelto dentro del área y no dudó en sacar un fuerte disparo raso para poner el 2-0 a favor de Cristal.